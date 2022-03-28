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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Власти Японии заявили, что конфисковать средства ЦБ РФ невозможно

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Японское законодательство не позволяет конфисковать хранящиеся в Банке Японии резервы Центробанка России, заявил министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

Он сделал это заявление, выступая в японском парламенте, по вопросу резервов ЦБ РФ, замороженных в Японии в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщают СМИ.

Как ранее объявил МИД Японии, официальный Токио в рамках санкций против РФ заморозил активы ЦБ, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка России.

Кроме того, санкции введены против 49 компаний и ведомств, включая ФСБ, СВР и Минобороны. Под персональные санкции попали президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Генштаба Валерий Герасимов.

МИД пояснил, что решение о санкциях было принято японским кабмином "с учетом текущей международной ситуации вокруг Украины и в целях поддержания международного мира и безопасности, содействия Японии международным усилиям по обеспечению международного мира, направленным на решение этой проблемы".

Меры включают в себя замораживание активов физических лиц и банков, запрет на "экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации".

Кроме того, японское правительство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

Япония Россия Сюнъити Судзуки
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