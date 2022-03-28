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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

Fazer в России сменит название на "Хлебный дом"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Финский производитель продовольствия Fazer планирует сменить юридическое лицо в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Планируется смена юридического наименования компании ООО "Фацер" на ООО "Хлебный дом". Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам", - сказал представитель пресс-службы.

Как уточнили в компании, соответствующее решение принято в связи с уходом Fazer с российского рынка.

В настоящее время "Хлебный дом" - это бренд, под которым компания выпускает хлеб и выпечку. Отмечается, что пользующаяся спросом у россиян продукция, в том числе замороженные хлебобулочные изделия, останется в ассортименте компании.

6 марта Fazer сообщил, что прекращает операционную деятельность в России из-за ситуации на Украине. Компания планировала уволить сотрудников российских фабрик.

"У нас есть несколько заинтересованных сторон и серьезные последствия, которые необходимо принять во внимание, что не позволило нам выйти так быстро, как нам хотелось бы. Мы работали неустанно и максимально быстро, принимая во внимание возможные риски и угрозы", - цитировала пресс-служба президента и главного исполнительного директора Fazer Кристофа Вицтума.

На фабриках Fazer в РФ работает около 2,3 тыс. человек. В 2021 году чистый объем продаж компании в России составил около 157 млн евро.

Fazer Group основана в 1891 году в Финляндии, она работает в девяти странах, в том числе в России, где у группы четыре производственные площадки - в Санкт-Петербурге и Москве. Компания выпускает хлеб, шоколад, конфеты и замороженные продукты.

Fazer Россия
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