Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ "Коломенский"

Сумма сделки не названа

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Финский производитель хлебобулочных изделий Fazer подписал соглашение о продаже российской "дочки" с БКХ "Коломенский".

Сделка получила все необходимые одобрения регуляторов, в том числе Федеральной антимонопольной службы России, и будет завершена безотлагательно. Таким образом, все операции Fazer на российском рынке прекратятся, говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается.

"Я рад, что мы подписали соглашение о продаже российского бизнеса. Уход из России - сложный процесс, и теперь мы на шаг ближе к полному контролируемому выходу (с российского рынка - ИФ)", - отметил через пресс-службу президент и CEO Fazer Кристоф Вицтум.

О заключении сделки также сообщил БКХ "Коломенский". В контур сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве, на которых в общей сложности работает более 2 тысяч человек. Все предприятия продолжат работу, говорится в сообщении компании.

Приобретение ООО "Хлебный дом" позволит холдингу выйти в Северо-Западный федеральный округ и работать в новых продуктовых категориях, отмечается в сообщении. В частности, БКХ "Коломенский" расширит присутствие на кондитерском рынке и выйдет в сегмент замороженных хлебных полуфабрикатов.

"Покупка российского бизнеса Fazer даст нам синергетический эффект. Мы увеличиваем свои производственные мощности за счет современных площадок, объединяем логистические потоки, расширяем географию присутствия и направления деятельности. Мы продолжим развивать торговые марки ООО "Хлебный дом". Кроме того, в наших планах - дальнейшее расширение производственных мощностей холдинга и создание новых рабочих мест", - заявил владелец БКХ "Коломенский" Алексей Тулупов, который также является президентом девелопера Sminex.

Fazer 6 марта объявил о намерении уйти из России, а до этого, 4 марта сообщил о прекращении экспорта и инвестиций в страну. С того момента российский бизнес управлялся независимо местным руководством. В рамках процесса ухода с российского рынка "дочка" Fazer в России была переименована, использование бренда Fazer будет прекращено.

ООО "Фацер" сменило название на ООО "Хлебный дом" (под этим брендом компания выпускает хлеб и выпечку). Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля.

28 апреля ФАС сообщила, что согласовала ходатайство БКХ "Коломенский" о приобретении 100% уставного капитала ООО "Хлебный дом". По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий.

Fazer Group основана в 1891 году в Финляндии. В РФ у компании было четыре производственные площадки - три в Санкт-Петербурге и одна Москве. Компания выпускает хлеб, шоколад, конфеты и замороженные продукты.

Чистая выручка Fazer в РФ в прошлом году составила 157 млн евро, что составляет 13% от общих продаж.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Фацер" в 2021 году сократило чистую прибыль по РСБУ на 54% по сравнению с показателем предыдущего года, до 176,6 млн рублей. Выручка компании увеличилась на 12% - до 14,1 млрд рублей.

Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" - лидер по производству хлебобулочных изделий в России, говорится на сайте компании. Холдинг включает четыре площадке в Москве и Московской области. Производственные мощности компании составляют 700 тонн в сутки, в настоящее время выпускается более 550 тонн продукции. Портфель брендов включает марки "Коломенское", "Шоколадница", "Мастер пирогов", "Ржаной край", "Здоровый край", "Даниловский" и др. В штате работает более 2,5 тысячи сотрудников.

По данным "СПАРКа", выручка ЗАО БКК "Коломенский" в 2021 году составила 14,2 млрд рублей, чистая прибыль - 776,5 млн рублей.

В России у Fazer было около 2,3 тысячи сотрудников. Они продолжат работать в компании при новом владельце.