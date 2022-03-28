НРД получил от "Роснано" средства для выплаты 13-го купона по облигациям без госгарантии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по 13-му купону облигаций "Роснано" серии БО-П01, сообщается на сайте НРД.

Размер выплаты на одну облигацию составил 27,42 рубля.

Компания разместила 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в декабре 2018 года по ставке квартального купона 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й день, предшествующий дню начала купонного периода, плюс 2,5%. Таким образом, ставка купона, по которому осуществляется выплата, составила 11% годовых, ставка следующего купона составит 22,5% годовых.

В апреле 2021 года Роснано в сообщении о существенном факте объявило о возможности досрочного погашения данного выпуска после наступления нарушения по ковенанте (снижение показателя "Средний коэффициент ликвидности" ниже значения 1,2 по итогам трех завершенных отчетных периодов, каждый из которых составляет 12 месяцев подряд (2018, 2019, 2020 финансовые годы)), срок приема заявок составлял целый год, а дата исполнения оферты по досрочному погашению приходилось на 16 марта текущего года, однако компания не раскрыла, сколько по итогу было принесено заявок.

Выплата по купону этого выпуска станет в текущем году третьим подтверждением исполнения обязательств "Роснано" по выплате облигационного долга. После неприятного сюрприза об объявлении компанией возможной реструктуризации долга в ноябре прошлого года, начиная с 1 декабря 2021 года компания погасила выпуск бондов на 4,5 млрд рублей, а также осуществила 7 купонных выплат.

19 января стало известно, что госкомпания достигла договоренности с крупнейшим кредитором - Совкомбанком. Возможность исполнения договоренностей обеспечена "успешным завершением" 2021 года - выход из половины исторического портфеля сформировал необходимый уровень ликвидности, отмечало "Роснано". В 2022 году компания "продолжит реализовывать выбранную политику для достижения договоренностей по реструктуризации с остальными кредиторами", говорилось в релизе компании.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, 7-й серии на 9 млрд рублей - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.

Ближайшая выплата по купону "Роснано" предстоит 4 апреля 2022 года.