ЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" из-за обсуждения реструктуризации долга

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Банк России направил Московской бирже предписание о приостановке торгов облигациями "Роснано" 19 ноября после того, как получил информацию об обсуждении реструктуризации долга компании "с узким кругом кредиторов", пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Банк России получил информацию, что "Роснано" обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга. Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание", - сообщил агентству представитель ЦБ РФ, отметив, что в настоящее время торги ведутся в обычном режиме.

Как сообщалось ранее, Московская биржа в пятницу, 19 ноября, с 17:08 приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано" на основании предписания Банка России. До этого момента регулятор не комментировал, с чем было связано это предписание.

Речь идет о бумагах серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01, БО-002P-02, БО-002P-03, БО-002P-04 и БО-002P-05 общим объемом на 71,5 млрд рублей.

В понедельник торги были восстановлены.

Московская биржа направила запрос в "Роснано" для выяснения планов компании в отношении ценных бумаг эмитента, допущенных к торгам бирже. "По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", - отмечалось в сообщении биржи.

Компания "Роснано" 19 ноября на своем сайте объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". "Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - заявила компания в своём сообщении. "Роснано" пообещала "продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами", доведя до них "информацию о дальнейших мерах по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств".