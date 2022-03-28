FT сообщила о сомнениях западного бизнеса относительно аренды офисов в Москве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Западные компании, которые арендуют в Москве офисные площади в бизнес-центрах, принадлежащих Millhouse Романа Абрамовича, опасаются, что могут нарушить санкции, если продолжат платить за аренду, пишет Financial Times.

В числе таких компаний банки Credit Suisse и Morgan Stanley, производители табачной продукции Imperial Brands и British American Tobacco, а также юридические фирмы Baker McKenzie и Dentons.

Абрамович попал под санкции Великобритании и Евросоюза, компаниям из этих юрисдикций запрещено перечислять средства ему или его компаниям, отмечает FT. Однако если компании не будут платить за аренду, они потеряют свои офисы.

"Введение санкций вовсе не отменяет контрактных обязательств, - заявил юрист Mayer Brown Джейсон Хангерфорд. - Санкции существенно усложнили ведение бизнеса в России, во многих случаях сделали его невозможным. Все больше и больше компаний хочет просто свернуть операции и уйти из страны".

Компания Millhouse, управляющая активами Абрамовича и его партнеров, является собственником ряда знаковых объектов недвижимости в Москве. В частности, она владеет и управляет бизнес-центрами "Белые сады", "Крылатские холмы", где арендуют офисы Microsoft, Intel, BAT, Adidas и Johnson & Johnson, а также БЦ "Четыре ветра", где базируются Credit Suisse и Morgan Stanley.

Западные компании опасаются также, что их сотрудники в России могут оказаться под давлением со стороны российских властей, если бизнес будет действовать в соответствии с санкционным режимом, отмечает FT.

Dentons, Baker McKenzie и Imperial Brands уже объявили, что уйдут из России, все три компании намерены передать управление бизнеса местным подразделениям. Поэтому вполне возможно, что арендные платежи будут отложены и произведены уже независимыми российскими компаниями после ухода иностранных брендов, отметил один из источников.