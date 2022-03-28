Конгрессмены проверят Credit Suisse на предмет нарушения антироссийских санкций

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Два депутата Палаты представителей Конгресса США направили главе швейцарского банка Credit Suisse Group AG Томасу Готтштайну запрос о предоставлении информации о выдаче кредитов лицам, которые могли быть затронуты антироссийскими санкциями, сообщает Dow Jones, в распоряжении которого оказался текст письма.

Запрос последовал за информацией о том, что Credit Suisse проинструктировал инвесторов, участвовавших в недавней сделке о продаже долговых активов, уничтожить информацию о сделках с состоятельными клиентами.

В рамках сделки, о которой писала Financial Times в феврале, Credit Suisse избавился от части кредитов на общую сумму $2 млрд, выданных состоятельным гражданам на покупку яхт и самолетов. По данным FT, банк сообщил другим сторонам сделки о четырех дефолтах по выданным кредитам, случившихся в 2017-2018 годах и ставших следствием санкций США в отношении российских олигархов.

Позднее сообщалось, что банк попросил инвесторов уничтожить документы, касавшиеся сделки.

"Это сообщение вызывает существенные опасения по поводу соответствия Credit Suisse условиям жестких санкций, наложенных США вместе с союзниками и партнерами в отношении архитекторов и пособников беспричинного вторжения в Украину, включая президента России Владимира Путина и олигархов его внутреннего круга", - говорится в письме Кэролин Мэлоуни и Стивена Линча, представителей Демократической партии от Нью-Йорка и Массачусетса.

Представитель Credit Suisse отказался прокомментировать письмо, отослав журналистов к предыдущим комментариям банка. В них указано, в частности, что уничтожение документов является общепринятой практикой и что вся ситуация не имеет никакого отношения к последним санкциям.

Ранее Готтштайн заявлял, что швейцарский банк выполняет все требования санкций США, Великобритании и ЕС.