Песков подтвердил участие Абрамовича в организации российско-украинских переговоров

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что российский бизнесмен Роман Абрамович на начальном этапе принимал участие в организации российско-украинских переговоров.

"Действительно, он (Абрамович) в начальной стадии принимал участие (в организации российско-украинских переговоров)", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть участие Абрамовича в подготовке российско-украинских переговоров и что якобы именно по этой причине он не был включен в санкционный список США.

Отвечая на уточняющий вопрос, принимает ли какое-либо участие Абрамович в российско-украинских переговорах, Песков сказал: "Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами – российской и украинской".

Ранее сообщалось, что Абрамович помогает переговорному процессу между Украиной и РФ по запросу украинской стороны.

The Wall Street Journal 23 марта сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против бизнесмена Романа Абрамовича, так как он содействует мирным переговорам между Украиной и Россией. Евросоюз ввел санкции против Абрамовича 15 марта, Великобритания – 10 марта.