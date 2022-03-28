Ремонт причальных устройств КТК займет не менее 3-4 недель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ремонтные работы на втором и третьем выносных причальных устройствах (ВПУ) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продлятся не менее 3-4 недель, сообщает пресс-служба компании.

Ранее КТК сообщал, что прием нефти в систему Тенгиз-Новороссийск осуществляется на минимальной производительности. При этом ВПУ-1 пригодно к операционной деятельности и производит погрузки.

Ранее консорциум сообщил, что прием нефти в систему Тенгиз-Новороссийск осуществляется в условиях минимально возможной производительности. ВПУ-1 пригодно к операционной деятельности и производит погрузки в штатном режиме.

Также отмечалось, что для подготовки к ремонту плавучих шлангов ВПУ-3 проведена промывка устройства с помощью танкера "Криcтина".

КТК - крупный международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, реализованный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, затем оно переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки.

Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, а после реализации программы устранения "узких мест", рассчитанной до конца 2023 года, трубопровод сможет ежегодно принимать до 83 млн тонн.