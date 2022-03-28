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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:31

"Русснефть" получила 33 млрд рублей годовой прибыли по МСФО против убытка в 2020 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Русснефть" в 2021 году получила чистую прибыль по МСФО в 32,7 млрд рублей против чистого убытка в 23 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка выросла вдвое - до 269,4 млрд рублей.

Компания получила в отчетном периоде операционную прибыль почти в 58 млрд рублей по сравнению с убытком в 2020 году в размере 19,9 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения "Русснефти" в 2021 году составила 47,2 млрд рублей против убытка в 20,3 млрд рублей.

Долгосрочные кредиты и займы на конец 2021 года составили 80,6 млрд рублей против 86,9 млрд рублей на конец 2020 года. Краткосрочные кредиты и займы на 31 декабря 2021 года составили 7 млрд рублей по сравнению с 6,9 млрд рублей на конец предыдущего года.

Русснефть
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