"Русснефть" купила Bizneta Holdings, владеющую семью поисковыми лицензиями в ХМАО

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "НК "Русснефть" в декабре 2021 года приобрела 100% кипрской Bizneta Holdings Ltd., сообщается в опубликованном отчете нефтяной компании. Сумма сделки составила $49,5 млн (по курсу на дату приобретения - 3,655 млрд рублей).

"На дату отчетности приобретение частично оплачено денежными средствами в сумме 370 млн рублей по курсу на дату оплаты", - говорится в отчете.

Компания отмечает, что Bizneta Holdings владеет ООО "Алатау-2", "Алатау-5", "Алатау-8", на балансе которых имеются лицензии на геологическое изучение. По данным госреестра участков недр и лицензий, все эти компании владеют поисковыми лицензиями на участки в Ханты-Мансийском автономном округе.

В частности, "Алатау-2" владеет лицензиями на геологическое изучение участков углеводородов Березовский 61, Елизаровский 1 и Восточно-Хохряковский; "Алатау-5" - на участки Красноленинский 2, Южно-Гальнадский, Северо-Токайский, "Алатау-8" - на Восточно-Эниторский участок.