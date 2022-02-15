Glencore продаст свою долю в "Русснефти"

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Glencore, который в свое время принимал активное участие в создании "Русснефти" как финансовый партнер Михаила Гуцериева, продает долю в этой нефтяной компании.

"В декабре 2021 года Glencore договорилась о продаже доли в НК "Русснефть". Завершение сделки зависит от получения ряда регуляторных одобрений и ожидается в первом полугодии 2022 года", - говорится в отчете Glencore.

Никаких параметров согласованной в декабре сделки, включая контрагента по ней, трейдер не называет.

У структуры Glencore (Rambero Holding) 23,46% уставного капитала "Русснефти", или 31,28% обыкновенных акций.

Летом 2021 года Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза, Швейцарии и Великобритании за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Из-за санкций он решил выйти из состава совета директоров "Русснефти", в котором был председателем, а свою долю в этой компании (37,15% обыкновенных акций) перевел на брата Саит-Салама Гуцериева.