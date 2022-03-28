Бельгия обещала не мешать санкциям ЕС против российских алмазов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бельгия не будет препятствовать введению санкций ЕС на импорт российских алмазов, заявил местному радио премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Об этом сообщает издание Idex Online.

"Хотел бы официально заявить, что наша страна никогда не препятствовала каким-либо мерам в отношении алмазов. Наша страна не вмешивалась в этот вопрос", - заявил премьер.

24 марта Де Кроо высказывал мнение, что санкции должны больше ослаблять Россию, чем ЕС. Запрет алмазов из России, по его словам, не обсуждался. Правительство страны столкнулось с призывами ряда бельгийских политических партий о прекращении ввоза алмазов из России.

В бельгийском Антверпене расположен крупнейший центр торговли алмазами. По объему импорта российских алмазов эта европейская страна уступает только Индии.

Ключевые каналы продаж российской "АЛРОСА", контролирующей 30% мировой добычи алмазов, пока не подвергнуты санкциям, хотя важные долгосрочные клиенты компании, американские ритейлеры Signet и Tiffany, прекратили закупки. Запрет Tiffany, принадлежащей сейчас LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, распространяется в том числе на бриллианты российского происхождения независимо от того, где они были огранены.

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется. Основная масса алмазного сырья из России проходит огранку в Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире.