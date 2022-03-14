Аналитики сочли некритичным для "АЛРОСА" запрет на импорт бриллиантов в США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Запрет США на ввоз бриллиантов из России, скорее всего, не критичен для российской алмазодобывающей "АЛРОСА", считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики.

Предмет санкций, о которых было объявлено 11 марта, пока до конца неясен, есть только формулировка о запрете импорта non-industrial diamonds российского происхождения.

Вероятнее всего, речь идет об ограничении прямого импорта в США алмазов и бриллиантов из России, считает глава аналитической группы по горнодобывающему и металлургическому сектору "Ренессанс Капитала" Борис Синицын. Это некритичная мера, так как на такой импорт приходится не более 0,3% выручки "АЛРОСА", отметил он.

"Если США решат не допускать также российское происхождение алмазного сырья, ограненного в бриллианты, то технически это слабо реализуемо, потому что tracking (идентификация бриллианта "от рудника до пальца") сейчас осуществляется только в отношении очень небольшого количества отборных крупных камней", - сказал он.

В случае, если к таким санкциям присоединится ЕС, и они распространятся также на алмазы, ситуация серьезнее - экспорт алмазов в Бельгию приносит "АЛРОСА" 35% выручки.

"Но даже Бельгия является сортировочным хабом и крупнейшим торговым центром, а не центром конечной обработки алмазного сырья. 95% алмазного сырья в мире стекается в Индию. Присоединение Индии к санкциям пока выглядит маловероятно", - полагает Синицын.

С учетом того, что практически вся огранка алмазов сосредоточена в Индии, наибольшие проблемы российской алмазодобыче доставило бы присоединение Дели к санкциям или запрет на проникновение в США бриллиантов из Индии, ограненных из российского сырья, говорит Кирилл Чуйко из BCS. Но эти сценарии он также считает маловероятными как в силу огромной значимости гранильной отрасли Индии для экономики этой страны и зависимости ее от российских алмазов, так и в силу технической невозможности отслеживания происхождения основной массы бриллиантов.

Доля "АЛРОСА" в мировой добыче алмазов - около 30%. США является ключевым рынком продажи ювелирных изделий с бриллиантами с долей около 40%.

Также в пятницу крупнейший американский ювелирный ритейлер Signet Jewelers, на протяжении нескольких лет являвшийся долгосрочным клиентом "АЛРОСА", объявил о приостановке делового взаимодействия с российскими компаниями.

Крупнейший в мире Геммологический институт Америки (GIA) прекратил прием заявок на российскую продукцию для своих отчетов о происхождении бриллиантов (Diamond Origin), сообщает агентство Rapaport.

"АЛРОСА" пока не комментирует ситуацию.

Ранее "АЛРОСА" наряду с другими госкомпаниями подпала под санкции США на привлечение долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней. Помимо санкций на привлечение финансирования, глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента РФ Сергея Иванова, включен в SDN-list.

Хотя санкции США не запрещают операции с "АЛРОСА" в долларах, российская компания попросила клиентов платить за алмазы в евро и другой валюте. Банки осуществляли переводы с использованием альтернатив SWIFT, от которой были отключены несколько российских кредитных организаций.

Также "АЛРОСА" приостановила публикацию данных о ежемесячных продажах алмазов и бриллиантов, сославшись на то, что в связи с текущими событиями вынуждена адаптироваться к меняющимся условиям работы.