Премьер Бельгии призвал не ослаблять Европу антироссийскими санкциями

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз, вводя санкции против России, должен рассчитывать так, чтобы эти санкции не приносили странам ЕС больше вреда, чем России, считает премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Он сказал это журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы не воюем сами с собой. Не надо принимать санкции, которые ослабляют нас самих без необходимости", - заявил он.

Отвечая на соответствующий вопрос, политик объяснил, что, если гипотетическое эмбарго на российские нефть и газ нанесет европейской экономике большой ущерб, то он не видит в нем необходимости.

По его мнению, важнее, что саммит ЕС с участием президента США Джо Байдена и выступлением онлайн президента Украины Владимира Зеленского продемонстрирует "трансатлантическое единство, являющееся очень сильным сигналом России".

На вопрос, что он думает о решении президента Владимира Путина перевести оплату за экспорт российского газа в рубли, Де Кроо ответил: "Если меняют положения контракта, тогда и обо всем другом договариваются снова. И о ценах тоже снова договариваются".

"Очень многие вещи в таком случае должны обсуждаться", - отметил премьер и добавил,что считает важным, чтобы обсуждалось и снижение цен.

"Сегодня мы имеем дело с ценами, которые совершенно оторваны от реальности", - отметил премьер. В связи с этим он приветствовал предложения Еврокомиссии по урегулированию энергетического кризиса, одной из опций которых является установление потолка цен на газ, что предполагается обсудить на саммите в Брюсселе.

По словам Де Кроо, Бельгия имела отношение к этой инициативе, и он ожидает от нее благоприятного воздействия на цену газа.