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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Бразильская нефтяная компания Petrobras сменила руководителя

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров бразильской государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro (Petrobras) избрал новым главным исполнительным директором компании Жозе Мауро Коэльо, занимавшего ряд постов в правительстве и госкомпаниях.

Контракт с ним заключен на один год, говорится в пресс-релизе Petrobras.

Ранее правительство Бразилии, обладающее большинством голосов в совете директоров компании, выдвигало на эту должность экономиста Адриану Пиреса, однако он отклонил это предложение.

Предыдущий глава компании Хоаким Сильва-э-Луна лишился должности после критики со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару, недовольного повышением цен на бензин, дизельное топливо и СУГ.

Жозе Мауро Коэльо имеет репутацию технократа, пишет Financial Times. Ранее он был секретарем в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики, где отвечал за нефть, природный газ и биотопливо. С 2020 года он является председателем совета директоров госкомпании Empresa Brasileira de Administracao de Petroleo e Gas Natural S.A (PPSA), занимающейся управлением госконтрактами на глубоководную нефтедобычу.

"Жозе Мауро облагает большими познаниями в нефтяном секторе, - отметил Марсело де Ассис из консалтинговой компании Wood Mackenzie. - Пока мы не ожидаем революционных перемен".

Жозе Мауро Коэльо Бразилия Petrobras Хоаким Сильва-э-Луна Жаир Болсонару
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