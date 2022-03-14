Независимый директор Хлоя Харфорд покинула совет директоров "Циана" из-за геополитики

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Независимый член совета директоров сервиса по продаже и аренде недвижимости "Циан" (Cian plc) Хлоя Харфорд направила в компанию заявление о выходе из совета из-за геополитических событий, говорится в сообщении компании.

Харфорд входила в комитеты совета директоров по аудиту, по вознаграждениям, управлению и назначениям, а также по стратегии. В комитетах ее сменили (соответственно): глава пакистанского портала недвижимости Zameen.com и сооснователь французского портала недвижимости Seloger.com Жиль Бланшар; CEO "Циана" Максим Мельников, а в комитете по стратегии остался лишь его председатель, основатель и глава инвестфонда CAV Investment Group Саймон Бейкер.

В совет директоров "Циана" входят два партнера крупнейшего акционера сервиса - Elbrus Capital - Дмитрий Крюков и Дмитрий Антипов, а также основатель и управляющий директор консалтинговой компании CAIGAN Capital Дуглас Гарднер.

Cian.ru работает с 2001 года. Согласно размещенной на сайте компании информации, "Циан" - крупнейший в РФ интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на 30 июня составляло 20,3 млн (с учетом N1.ru), среднесуточное число объявлений составило 2,1 млн. Cian plc является конечным владельцем российских активов сервиса - ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.ру".

В начале ноября 2021 года "Циан" провел IPO по верхней границе ценового коридора, разместившись по $16 за ADS.