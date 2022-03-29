"Северсталь" запросила у OFAC лицензии, позволяющие платить по евробондам

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Северсталь", которая в марте не смогла вовремя выплатить купон по еврооблигациям, обратилась в OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) за лицензиями, которые позволили бы ей обслуживать свои долговые обязательства.

"Мы запросили у OFAC предоставление специальных лицензий, разрешающих (в той степени, в которой такое разрешение требуется в соответствии с санкциями США) финансовым учреждениям и другим сторонам, участвующим в программе облигаций, возобновить бесперебойное проведение платежей, которые должны быть произведены в рамках программы облигаций. Это будет включать разблокировку средств, которые ранее были заблокированы Citibank N.A., и перевод этих средств вместе с остатком процентов, причитающихся эмитенту, на банковский счет последнего у платежного агента (Citibank, N.A., Лондонский офис), а также последующую выплату в обычном порядке этих средств от имени эмитента держателям облигаций", - говорится в сообщении компании.

"Северсталь" отмечает, что, учитывая срочность вопроса, компания попросила OFAC рассмотреть свое заявление в ускоренном порядке.