Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

"Северсталь" не смогла провести тестовую выплату купона по евробондам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Северсталь" не смогла провести тестовый платеж по еврооблигациям-2024 - он был заморожен платежным агентом. Компания рассчитывает на разрешение ситуации с платежом в интересах держателей еврооблигаций.

"Сегодня мы объявили о том, что нам не удается в срок провести купонный платеж держателям наших еврооблигаций", - говорится в комментарии гендиректора "Северстали" Александра Шевелева, распространенном компанией.

"К сожалению, наш западный финансовый партнер заморозил проведение платежа, инициированного компанией. Мы продолжаем консультации с партнерами и делаем все возможное для того, чтобы держатели облигаций получили средства, в соответствии с условиями выпуска облигаций", - пояснил Шевелев.

Он отметил, что компания надеется на кооперацию со стороны платежного агента, который, как и сама компания, должен действовать в интересах держателей облигаций, среди которых есть как российские, так и зарубежные резиденты.

"Надеюсь, что эта несправедливость будет разрешена в ближайшее время, и права держателей облигаций будут реализованы", - сказал Шевелев.

Он также подчеркнул, что "Северсталь" сохраняет устойчивое финансовое положение, подтверждает свою готовность и желание исполнять свои долговые обязательства в полном объеме, располагает для этого необходимыми ресурсами.

В сообщении "Северстали" сказано, что компания находится "в постоянном взаимодействии" с платежным агентом и доверительным управляющим (Citibank) и намерена инициировать подачу заявки на получение лицензий от "соответствующих компетентных органов, которые могут потребоваться для бесперебойной обработки платежных поручений". Компания рекомендует держателям облигаций связаться с доверительным управляющим и "попросить" его "сотрудничать с компанией в ее работе по получению лицензий", чтобы "свести к минимуму непреднамеренное воздействие санкционных ограничений на держателей облигаций".

"Мы будем регулярно информировать держателей облигаций о ходе наших обсуждений с доверительным управляющим и подаче соответствующих заявлений. Мы ожидаем, что эта беспрецедентная ситуация будет разрешена в самом скором времени в интересах держателей облигаций", - сказано в заявлении.

На прошлой неделе "Северсталь", основной владелец которой, Алексей Мордашов, с конца февраля находится под санкциями ЕС, сообщила о том, что проведет пробный платеж по евробондам в размере 1% купона. Если банк-агент, которым выступает Citibank, одобрит его проведение, владельцы еврооблигаций получат оставшуюся часть, если платеж будет отклонен, компания будет использовать "альтернативные варианты" для выплат, отмечала компания.

Северсталь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат отметил ускорение подорожания сахара за неделю до 13,8%

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%

Легковые автомобили российской сборки с начала марта подорожали на 18%

Недельная инфляция в РФ третью неделю подряд оставалась в районе 2%

Девятый вал обрушил прокачку нефти по КТК. Обобщение

Девятый вал обрушил прокачку нефти по КТК. Обобщение

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения до 18,3%

Ведомства подготовят программу увеличения внутреннего спроса на металлы

Ведомства подготовят программу увеличения внутреннего спроса на металлы

Экс-глава "Аэрофлота" Полубояринов перейдет на работу в другую компанию

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет до 12%

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет до 12%

"Газпром" в январе экспортировал в недружественные страны газа на $6 млрд

Квота на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля может составить 1,5 млн тонн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });