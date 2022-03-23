"Северсталь" не смогла провести тестовую выплату купона по евробондам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Северсталь" не смогла провести тестовый платеж по еврооблигациям-2024 - он был заморожен платежным агентом. Компания рассчитывает на разрешение ситуации с платежом в интересах держателей еврооблигаций.

"Сегодня мы объявили о том, что нам не удается в срок провести купонный платеж держателям наших еврооблигаций", - говорится в комментарии гендиректора "Северстали" Александра Шевелева, распространенном компанией.

"К сожалению, наш западный финансовый партнер заморозил проведение платежа, инициированного компанией. Мы продолжаем консультации с партнерами и делаем все возможное для того, чтобы держатели облигаций получили средства, в соответствии с условиями выпуска облигаций", - пояснил Шевелев.

Он отметил, что компания надеется на кооперацию со стороны платежного агента, который, как и сама компания, должен действовать в интересах держателей облигаций, среди которых есть как российские, так и зарубежные резиденты.

"Надеюсь, что эта несправедливость будет разрешена в ближайшее время, и права держателей облигаций будут реализованы", - сказал Шевелев.

Он также подчеркнул, что "Северсталь" сохраняет устойчивое финансовое положение, подтверждает свою готовность и желание исполнять свои долговые обязательства в полном объеме, располагает для этого необходимыми ресурсами.

В сообщении "Северстали" сказано, что компания находится "в постоянном взаимодействии" с платежным агентом и доверительным управляющим (Citibank) и намерена инициировать подачу заявки на получение лицензий от "соответствующих компетентных органов, которые могут потребоваться для бесперебойной обработки платежных поручений". Компания рекомендует держателям облигаций связаться с доверительным управляющим и "попросить" его "сотрудничать с компанией в ее работе по получению лицензий", чтобы "свести к минимуму непреднамеренное воздействие санкционных ограничений на держателей облигаций".

"Мы будем регулярно информировать держателей облигаций о ходе наших обсуждений с доверительным управляющим и подаче соответствующих заявлений. Мы ожидаем, что эта беспрецедентная ситуация будет разрешена в самом скором времени в интересах держателей облигаций", - сказано в заявлении.

На прошлой неделе "Северсталь", основной владелец которой, Алексей Мордашов, с конца февраля находится под санкциями ЕС, сообщила о том, что проведет пробный платеж по евробондам в размере 1% купона. Если банк-агент, которым выступает Citibank, одобрит его проведение, владельцы еврооблигаций получат оставшуюся часть, если платеж будет отклонен, компания будет использовать "альтернативные варианты" для выплат, отмечала компания.