Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

"Северсталь" обратилась к регуляторам трех стран за лицензиями для выплат по евробондам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" подала заявки на получение лицензий в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) и компетентные органы по санкциям в Люксембурге и Ирландии, сообщила компания.

В заявках содержится просьба к OFSI и другим соответствующим компетентным органам Европейского Союза предоставить специальные лицензии, разрешающие, в той мере, в какой такое разрешение требуется в соответствии с применимыми санкциями, финансовым учреждениям и другим сторонам, участвующим в программе облигаций, возобновить нормальную обработку платежей, которые подлежат или будут подлежать оплате в рамках программы облигаций, говорится в сообщении.

Экономика"Северсталь" запросила у OFAC лицензии, позволяющие платить по евробондамЧитать подробнее

Это включает в себя как перевод процентов, причитающихся эмитенту, на банковский счет последнего у платежного агента (Citibank, N.A., лондонский филиал) так и обычную последующую выплату этих средств от имени эмитента держателям облигаций, поясняет компания.

"Северсталь" отмечает, что, учитывая срочность вопроса, компания попросила регуляторов рассмотреть заявления в ускоренном порядке.

На прошлой неделе "Северсталь", основной владелец которой Алексей Мордашов с конца февраля находится под санкциями ЕС, сообщила, что не смогла провести платеж по еврооблигациям-2024 - он был заморожен.

Компания в рамках пробного платежа попыталась перевести инвесторам сумму в размере 1% купона (общий объем предполагаемого платежа - $12,6 млн), если бы он был одобрен, инвесторы смогли бы получить оставшуюся часть суммы, поясняла "Северсталь". Однако Citibank проведение этой выплаты заблокировал.

Ранее на этой неделе компания сообщила, что обратилась в OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) за лицензиями, которые позволили бы ей обслуживать свои долговые обязательства.

Северсталь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производители удобрений попросили отменить допиндексацию тарифов РЖД

Airbus будет искать альтернативу поставкам титана из РФ

Комитет Думы одобрил проект о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

Комитет Думы одобрил проект о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

Stellantis реорганизует финансовые операции через СП с европейскими банками

Stellantis реорганизует финансовые операции через СП с европейскими банками

Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ

Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ

Холдинг Gazprom Germania вышел из группы "Газпром"

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов

"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

Государство субсидирует застройщикам проценты по кредитам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });