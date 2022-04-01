"Северсталь" обратилась к регуляторам трех стран за лицензиями для выплат по евробондам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" подала заявки на получение лицензий в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) и компетентные органы по санкциям в Люксембурге и Ирландии, сообщила компания.

В заявках содержится просьба к OFSI и другим соответствующим компетентным органам Европейского Союза предоставить специальные лицензии, разрешающие, в той мере, в какой такое разрешение требуется в соответствии с применимыми санкциями, финансовым учреждениям и другим сторонам, участвующим в программе облигаций, возобновить нормальную обработку платежей, которые подлежат или будут подлежать оплате в рамках программы облигаций, говорится в сообщении.

Это включает в себя как перевод процентов, причитающихся эмитенту, на банковский счет последнего у платежного агента (Citibank, N.A., лондонский филиал) так и обычную последующую выплату этих средств от имени эмитента держателям облигаций, поясняет компания.

"Северсталь" отмечает, что, учитывая срочность вопроса, компания попросила регуляторов рассмотреть заявления в ускоренном порядке.

На прошлой неделе "Северсталь", основной владелец которой Алексей Мордашов с конца февраля находится под санкциями ЕС, сообщила, что не смогла провести платеж по еврооблигациям-2024 - он был заморожен.

Компания в рамках пробного платежа попыталась перевести инвесторам сумму в размере 1% купона (общий объем предполагаемого платежа - $12,6 млн), если бы он был одобрен, инвесторы смогли бы получить оставшуюся часть суммы, поясняла "Северсталь". Однако Citibank проведение этой выплаты заблокировал.

Ранее на этой неделе компания сообщила, что обратилась в OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) за лицензиями, которые позволили бы ей обслуживать свои долговые обязательства.