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Kinross Gold подтвердил, что планирует выйти из активов в России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Канадский золотодобытчик Kinross Gold подтвердил, что планирует выйти из российских активов.

Как сообщил Kinross, компания получила несколько предложений и на данный момент ведет эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями, о возможной продаже 100% бизнеса в России.

Для выхода из активов или передачи контроля потребуется разрешение правительства, напоминает Kinross.

В соответствии с соглашением с потенциальным покупателем и для поддержания активов в рабочем состоянии на время переходного периода российские дочерние предприятия Kinross продолжают деятельность в штатном режиме. Но Kinross не будет получать от этого экономической выгоды, добавляет компания.

Накануне источники "Интерфакса" сообщали, что Kinross привлек инвестбанки для поиска покупателя на российские активы.

Бизнес Kinross в России включают действующие активы Купол и Двойное на Чукотке (хотя компания уже более года не ведет добычные работы на Двойном, золото производится из руды, накопленной ранее, а также из руды, добываемой на Куполе), а также проект развития Чульбаткан в Хабаровском крае.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, и в пятерку - в РФ. Владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США. В начале марта компания приняла решение о приостановке работы в России.

Kinross Gold
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