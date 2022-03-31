Покупателем российских активов Kinross может стать Владислав Свиблов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Канадский золотодобытчик Kinross Gold ведет эксклюзивные переговоры о продаже российских активов с компанией Fortiana Holdings Владислава Свиблова, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Сумма возможной сделки неизвестна, но, отмечает WSJ, по данным FactSet, в конце декабря Kinross оценивал свой бизнес в России чуть более чем в $600 млн, хотя некоторые эксперты полагают, что актив может быть продан с дисконтом.

Представители Свиблова отказываются от комментариев.

Накануне Kinross официально заявил, что планирует выйти из российских активов. Как сообщила компания, она получила несколько предложений и на данный момент ведет эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями, о возможной продаже 100% бизнеса в России.

Для выхода из активов или передачи контроля Kinross потребуется разрешение правительства РФ.

Бизнес Kinross в России включают действующие активы Купол и Двойное на Чукотке (хотя компания уже более года не ведет добычные работы на Двойном, золото производится из руды, накопленной ранее, а также из руды, добываемой на Куполе), а также проект развития Чульбаткан в Хабаровском крае.

В начале марта Kinross сообщил, что "из-за стремительно меняющихся условий" приостановит работу в России, в частности, уже приостанавливает деятельность по проекту Чульбаткан и "приступает к приостановке" работы Купола.

В соответствии с соглашением с потенциальным покупателем и для поддержания активов в рабочем состоянии на время переходного периода российские дочерние предприятия Kinross продолжают деятельность в штатном режиме, отмечает компания. При этом Kinross не будет получать от этого экономическую выгоду.

Свиблов - выходец из сферы недвижимости, в 2019 году он инвестировал в Озерное полиметаллическое месторождение, а потом стал собирать портфель золотых активов, привлекая финансирование ВТБ. В 2020 году купил крупного золотодобытчика Highland Gold, а также рудники Дархан и Дарасун, в 2021 году - Trans-Siberian и "Золото Камчатки". По подсчетам Союз золотопромышленников РФ, структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира и в пятерку - в РФ. Она владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США.