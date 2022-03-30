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LME не планирует запрещать торги российским металлами на своей площадке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) не планирует вводить запрет на торговлю металлами из России в отсутствие соответствующих санкций со стороны правительств, сообщил временно исполняющий обязанности CEO биржи Эдриан Фарнэм.

"По нашему мнению, ввод санкций - это дело правительств. Мы не думаем, что это наша задача", - приводит его слова агентство Bloomberg.

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Биржа "открыта для совершения операций", добавил Фарнэм, выступая на мероприятии World Copper Conference в Сантьяго.

Ранее Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что совет LME по меди, имеющий консультативный статус, рекомендовал запретить новые поставки российской меди для торгов на бирже. В тот момент представители биржи заявили, что не планируют меры, которые выходят за рамки антироссийских санкций.

Также Фарнэм прокомментировал ситуацию на рынке никеля, где в последнее время наблюдается повышенная волатильность. Ранее LME была вынуждена приостановить торги металлом на неделю и отменить уже совершенные сделки на сумму почти $4 млрд после резкого взлета котировок. В минувшие недели торги никелем неоднократно прерывались после достижения лимита на дневные колебания цен в обе стороны.

"Торговля никелем на LME вновь функционирует", - сказал Фарнэм, признав при этом, что для восстановления доверия трейдеров к бирже потребуется время.

LME Россия
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