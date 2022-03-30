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Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти

Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортных товаров, за которые оплату можно брать в рублях. Он предложил продавать за рубли удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и прочее.

В своем телеграм-канале он призвал европейских политиков "перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях".

"Раньше надо было думать. Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах, - объяснил он. - Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать".

Президент Владимир Путин на прошлой неделе потребовал перевести в рубли расчеты за поставки российского газа недружественным странам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что в случае отказа платить за газ рублями бесплатных поставок газа не будет. Предлагаемую схему он описал: "Компании должны понимать, что просто надо купить за их валюту - евро, доллар - рубли и рублями оплатить газ".

Вячеслав Володин Госдума Владимир Путин
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