LME вводит запрет на размещение на складах российских цветных металлов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов вводит запрет на складские поставки российских цветных металлов - меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов, говорится в сообщении LME.

На данный момент на складских запасах биржи нет металла, произведенного ГМК "Норильский никель", УГМК или "РусАлом".

Данная мера не будет распространяться на металл, который был физически вывезен из РФ до 25 марта.

Как сообщалось, в середине марта правительство Великобритании ввело дополнительные пошлины в 35% на импорт из РФ и Белоруссии большого количества товаров, в том числе меди, алюминия и свинца.