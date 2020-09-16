Суд отказался отменить "заморозку" долгов "Почты России" в условиях пандемии

Этого добивалась логистическая компания, которой "Почта России" задолжала 28,8 млн рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России подтвердил легитимность распространения "антиковидного" моратория на взыскания и банкротства в отношении "Почты России", передает корреспондент "Интерфакса".

Заявитель по делу - ООО "Восо-логистик" - просил признать недействующим в отношении "Почты России" постановление правительства №428. Этим документом кабмин ввел с апреля по октябрь 2020 года спецмеры по защите компаний и предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, а также системообразующих и стратегических предприятий. Они получили защиту от взысканий в рамках исполнительных производств по долгам, возникшим еще до введения моратория. В их отношении также введен запрет на возбуждение процедуры банкротства по заявлениям внешних кредиторов.

Мораторий помешал "Восо-логистик" взыскать с "Почты России" 28,8 млн рублей за неоплаченную перевозку грузов. Решение суда о взыскании этой суммы вступило в марте 2020 года. Однако банк ВТБ вернул компании исполнительный лист со ссылкой на невозможность взыскания из-за правительственного моратория. При этом на само "Восо-логистик" мораторий не распространяется, свидетельствуют данные ФНС.

"Восо-логистик" считает, что введенный мораторий несправедлив, так как он распространяется на абсолютно все стратегические и системообразующие компании без всяких критериев отнесения их к пострадавшим от COVID-19. В подтверждение такой несправедливости компания указала, что на протяжении всего периода действия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции "Почта России" работу не прерывала и даже нарастила объем перевозок за счет интернет-магазинов (конкретные данные заявитель не привел. - ИФ.).

Кроме того, юристы "Восо-логистик" писали, что долг почтовой госкомпании ничтожен по сравнению с ее оборотами. Так, в 2019 году выручка последней составила 60,05 млрд рублей, а чистая прибыль - 538,14 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

При этом сама "Восо-логистик", чистая прибыль которой за 2019 год составила 2,8 млн рублей, из-за долга "Почты России" оказалась на грани банкротства. Юристы логистической компании указали, что у нее копится задолженность по налогам и перед контрагентами, а в отличие от "Почты России" мораторий на банкротство на нее не распространяется и платить по исполнительным листам нужно. Есть у компании и сложности с заключением новых контрактов, так как нередко требуется банковская гарантия, а купить ее "Восо-логистик" теперь не может, указывается в иске.