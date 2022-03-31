"Норникель" столкнулся с понижением ESG-рейтингов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" на фоне конфликта России с Украиной столкнулся с понижением ESG-рейтинга и обратил внимание на возможность потери таких рейтингов российскими компаниями. При этом компания пока не планирует изменять свои экологические программы, которые оцениваются в сумму $6 млрд до 2030 года.

Евросоюз запретил рейтинговым агентствам оценивать российские компании, что может привести к потере ESG-рейтингов компаний, заявил старший вице-президент по устойчивому развитию ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров в ходе заседания в РСПП в четверг.

Также FTSE Russell объявил, что исключит все российские компании из своих рейтингов и заблокировал доступ к ESG-рейтингу. CDP (Carbon Disclosure Project) больше не будет присваивать рейтинги российским компаниям, хотя призывают все равно заполнять анкеты по климату, воде и биоразнообразию, сообщил Бугров.

Инициатива Climate Action 100 Plus, которая объединяет инвесторов, озабоченных тематикой изменения климата, поставила на паузу все общение с российскими компаниями. IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) приостановила членство для российских горнодобывающих компаний.

"В нашем конкретном случае ICMM (International Council on Mining and Metals) подвесила нашу заявку (и все заявки, еще "АЛРОСА" подавала) до нормализации ситуации. Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (Extractive Industries Transparency Initiative) также уведомила нас о приостановке процесса нашего присоединения к инициативе", - заявил Бугров.

MSCI понизила ESG рейтинг "Норникеля" до B с BB. Также Sustainalytics понизило рейтинг компании.

При этом "Норникель" исходит из того, что ESG "должно быть по расписанию", отметил топ-менеджер.

"Никаким образом пока – я подчеркиваю, пока – мы не планируем никаких изменений в планах по внедрению матричной схемы управления ESG-проблематикой в компании. Мы не сворачиваем экологические программы, которые у нас до 2030 года составляют чуть больше $6 млрд", - заявил Бугров. Эта цифра соответствует обновленной оценке экологических проектов компании, обнародованной в ноябре 2021 года.

"Флагманский климатический проект по прекращению выбросов диоксида серы в Норильске находится в рамках бюджета и того расписания, которое мы для него создали", - добавил он.

В марте правительство РФ приняло решение пересмотреть некоторые экологические проекты с точки зрения импортной составляющей.

Банк России летом 2021 года одобрил рекомендации по ESG-отчетности, которым, как показал опрос Центра раскрытия корпоративной информации, компании готовы активно следовать. По статистике e-disclosure.ru, в прошлом году эмитенты раскрыли более 400 отчетов с дополнительной, нерегуляторной информацией о деятельности компании, в том числе отчетов в области устойчивого развития (нефинансовых отчетов).