Введение нулевой ставки НДС для туроператоров РФ отложено

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В правительстве решили пока отложить введение нулевой ставки НДС для туроператоров по аналогии с отельерами, чиновники хотят сначала проанализировать влияние меры на эффективность бизнеса, сообщил на встрече правительства с турбизнесом вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы работали над вопросом введения нулевой ставки НДС для туроператоров. Пока мера отложена, но мы продолжим над ней работать. Предыдущие меры тоже не сразу давались, здесь нужно все взвесить: выпадающие из бюджета доходы, влияние нормы на эффективность бизнеса, поскольку НДС зачастую является показателем его здоровья", - объяснил он.

По словам руководителя комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Алеан" Ильи Уманского, обнуление НДС для туроператоров позволит сдерживать рост цен на путевки для конечного потребителя.

"В настоящее время единственным участником туротрасли, к которому применяется 20% ставка НДС - это туроператор, формирующий туры по России для граждан страны. При этом налоговой базой считается вся выручка от продажи турпродукта. С учетом того, что все наши поставщики - это либо МСП, которые работают по упрощенной системе налогообложения, либо те, у кого есть льгота на НДС, туроператоры вынуждены перекладывать нагрузку на потребителя", - объяснил он.

В России с 26 апреля будет на пять лет обнулен налог на добавленную стоимость для уже работающих и новых объектов размещения. Эта норма содержится в подписанном 26 марта президентом законе об антикризисных налоговых мерах. Сейчас ставка НДС в гостиничном и ресторанном бизнесе в России составляет 20%. По информации Ростуризма, это один из самых высоких показателей в мире.