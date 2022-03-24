AZUR air отправила часть сотрудников в простой

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций отправила часть сотрудников в простой.

"В связи со сложившейся ситуацией и серьезным снижением пассажиропотока AZUR air временно ввела простой в отношении части персонала, который задействован в производстве и выполнении полетов", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Количество оправленных в простой сотрудников он не уточнил.

В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада, за ним сохраняется рабочее место, условия по ДМС.

AZUR air формирует летнее расписание полетов, как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется к прежнему режиму работы, отметил собеседник.

Работа по возвращения российских туристов домой продолжается, добавил представитель компании. Планируется выполнить "цепочки рейсов" в разные города России из Минеральных Вод и Сочи, куда туристы прилетят рейсами, организованными партнерами авиакомпании.

"В ближайшее время запланированы рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Иркутск. Для уточнения времени вылета из Минеральных Вод и Сочи просим пассажиров оставаться на связи с туроператорами", - сообщил представитель.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour. По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.