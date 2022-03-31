ЦБ РФ решил отложить реализацию ряда регуляторных новаций

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ принял решение отложить реализацию ряда регуляторных новаций, запланированных на 2022 год, говорится в сообщении на сайте Банка России.

В частности, будет отложено:

- внедрение норматива концентрации крупных кредитных рисков на одного контрагента (Н30);

- обязательный переход банков с универсальной лицензией на финализированный подход к оценке кредитного риска при расчете обязательных нормативов;

реализацию концепции регулирования иммобилизованных активов, в том числе требований по соблюдению риск-чувствительного лимита;

установление дифференцированных надбавок к нормативам достаточности капитала системно значимых кредитных организаций.

"Это облегчит адаптацию банков к сложившейся экономической ситуации, а также снизит операционные издержки, которые бы потребовались на их реализацию. По мере нормализации ситуации Банк России будет оценивать, в какой степени и в какие сроки данное регулирование целесообразно реализовывать", - указал ЦБ.