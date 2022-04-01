Песков заявил, что поставки газа пока продолжатся даже без платежей в рублях

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Переход на оплату рублями экспорта российского газа не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что, если нет подтверждения по рублям, то с первого апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает. Из указа это не следует. Оплата, собственно, по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, а там где-то в конце второй половины месяца апреля или даже в начале мая. Вот, собственно, корпорация ("Газпром") будет работать со своими покупателями", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, указ о новой системе расчетов за российский газ может быть отменен, если наступят "иные условия". "Здесь, в данном случае, нет ничего железобетонного", - сказал Песков.

"Но в нынешних условиях рубли являются наиболее для нас предпочтительным и надежным вариантом", - добавил Песков.

Журналисты спросили, имеет ли указ обратную силу, и будет ли Россия требовать рубли за уже поставленный в Европу газ. "Нет, обратной силы он не имеет, естественно", - ответил Песков.

Кремль не увязывает тему газовых контрактов с проработкой в Германии национализации немецких дочек "Газпрома" и "Роснефти".

"Это разные истории", - сказал Песков.

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