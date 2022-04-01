"Газпромтранс" отметил нарушение международной железнодорожной логистики

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших российских железнодорожных операторов ООО "Газпромтранс" отмечает нарушение железнодорожной логистики на фоне геополитической обстановки.

До сегодняшнего дня около 40% отгрузки производилось в международном сообщении, не менее 70% из которого проходило через территорию Украины, страны Балтии. "В настоящий момент в связи с последними событиями и геополитической обстановкой сильно пострадала логистическая цепочка по доставке грузов иностранному потребителю в Венгрии, Молдавии, Румынии и в других сопредельных территориях", - сказано в корпоративной газете "Вести Газпромтранса".

Перевозки грузов через территорию Украины сейчас невозможны. Все вагоны, которые должны были направляться в/через эту страну, остановлены в пути следования.

В связи с этим "Газпромтранс" занимается согласованием переадресации вагонов в пути следования. Это неразрывно связано с таможенными органами, что влечет за собой отзыв таможенных и транзитных деклараций, необходимость заявления новых сведений и перенаправления вагонов в другие страны, готовые принять продукцию, пишет издание.

В связи с перенаправлением и простоями в пути следования возникают риски пересмотра железнодорожного тарифа, увеличения оборота вагонов в пути следования и под выгрузкой из-за изменения направлений перевозки (переориентация на восточные направления), ограничения пропускной способности припортовых станций, неприема порожних вагонов к перевозке иностранными дорогами. Все это в итоге повлияет на возврат и дефицит подвижного состава.

"Газпромтранс" объединяет ж/д активы и организует единую систему вывоза продукции предприятий "Газпрома" и нефтегазовых компаний России железнодорожным транспортом. Общий парк вагонов в управлении компании превышает 30 тысяч единиц. 100% "Газпромтранса" владеет "Газпром".