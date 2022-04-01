Японский бизнес в России ощутил последствия событий на Украине

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Большинство японских компаний, работающих в России, столкнулись с негативными последствиями российско-украинского конфликта, показали опросы Японской организации внешней торговли (JETRO) и Японской торгово-промышленной палаты (JCCI).

В опросе JETRO приняли участие 211 компаний, и 99% из них сообщили, что уже испытывают трудности из-за военной операции России на Украине или ожидают их.

Похожие результаты показал опрос JCCI: 92,6% компаний заявили, что уже пострадали из-за конфликта или "пока не пострадали, но опасаются за свои перспективы". Многие выразили обеспокоенность ростом цен на энергоносители и общим увеличением расходов.

"Потребуется довольно много времени, чтобы мнение компаний о перспективах российского рынка изменилось в лучшую сторону, - заявил представитель JETRO Манабу Симоясиро, слова которого приводит японское издание The Asahi Shimbun. - Даже если будет достигнуто перемирие, бизнес не вернется в норму в ближайшее время".

Порядка 80% компаний, принявших участие в проводившемся 24-28 марта опросе JETRO, указали в качестве главной проблемы, с которой они столкнулись за последний месяц, логистические нарушения. Последствия ослабления рубля почувствовали на себе 73% опрошенных, проблем с проведением платежей - 54%.

Снижение продаж с момента начала военного конфликта на Украине зафиксировали 55% японских компаний или их подразделений, а 9% сообщили о полном прекращении продаж.

Опрос JETRO также показал, что 56% компаний либо считают нынешнюю деловую среду нормальной, либо пытаются переосмыслить ситуацию, а 43% были вынуждены приостановить операции частично или полностью. Ни одна компания, однако, не сказала, что вышла полностью из российского бизнеса.