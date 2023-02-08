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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:11

"Газпром" начал отгрузки конденсата с Ковыкты по железной дороге

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Первая отгрузка стабильного газового конденсата, добытого на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, состоялась 7 февраля 2023 года с терминала, примыкающего к станции "Промышленная", сообщает ООО "Газпромтранс".

Станция "Промышленная" компании "Газпромтранс", построенная в составе инвестиционного проекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения", расположена возле разъезда Окунайский Восточно-Сибирской железной дороги.

"Первые 856 тонн продукции направлены в адрес грузополучателя по железной дороге. Подготовка подвижного состава и его отправка выполнена в соответствии с графиком", - отметила "дочка" "Газпрома".

Мощность терминала составляет 1,2 млн тонн в год. К нему от месторождения ведет 170-километровый трубопровод.

Ковыктинское месторождение - крупнейшее по запасам газа на Востоке России. Является опорным месторождением для Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". Добыча газа на Ковыкте началась в конце 2022 года.

ООО "Газпромтранс" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляющее транспортно-экспедиторские услуги потребителям жидких углеводородов и других грузов. "Газпромтранс" располагает собственным и привлекаемым подвижным составом. Общий парк вагонов в управлении составляет более 30 тысяч единиц.

Ковыкта Газпром Газпромтранс Сила Сибири
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