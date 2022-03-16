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Fitch будет считать дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях

Fitch будет считать дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Проведение Россией купонных выплат по долларовым евробондам в рублях будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга, заявило рейтинговое агентство Fitch.

Ранее на этой неделе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия подготовила платежное поручение для купонных выплат по суверенным еврооблигациям, которые приходятся на среду, 16 марта, если же зарубежные банки этот платеж осуществить не смогут из-за заморозки международных российских резервов, выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях.

Это будут первые купонные выплаты России по евробондам с момента подписания президентом Владимиром Путиным 5 марта указа о временном порядке исполнения обязательств страны перед некоторыми иностранными кредиторами.

"Такая принудительная реденоминация выплат по долговым обязательствам будет означать, что дефолт или подобный дефолту процесс начался", - говорится в сообщении Fitch.

В соответствии с критериями Fitch, рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до "D", а долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте - до "RD" (ограниченный дефолт), если купонные выплаты не будут проведены в долларах в соответствии с условиями выпуска до конца льготного периода, отмечают в агентстве.

На вопрос, будут ли выплаты в рублях дефолтом или нет, Силуанов ответил так: "Мы свои обязательства выполняем, но те страны, которые, по сути, нам объявили дефолт, заморозив золотовалютные резервы, создают сложности с исполнением наших обязательств. Поэтому с точки зрения Российской Федерации, мы свои обязательства выполняем. Вопрос списания этих средств с наших валютных счетов, которые находятся не в наших юрисдикциях и по которым было принято решение приостановки операций западными странами".

Fitch Минфин Антон Силуанов Банк России Владимир Путин

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