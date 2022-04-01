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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Страны МЭА решили высвободить нефть из резервов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), в пятницу приняли совместное решение о высвобождении нефти из своих стратегических запасов вслед за аналогичным шагом Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Конкретные объемы запасов, которые государства-члены планируют поставить на рынок из резервов, будут озвучены в начале следующей недели, сказал он.

Накануне президент США Джо Байден заявил о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев, то есть всего 180 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство МЭА
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