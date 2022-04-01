Налоговое регулирование равномерности торгов топливом на бирже могут остановить на полгода

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает вопрос приостановки на шесть месяцев налоговых требований по регулярности и равномерности продаж нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) на бирже, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве.

Минэнерго и ФАС в срок до 15 апреля должны подготовить соответствующее постановление правительства.

Ранее сообщалось, что оба ведомства в качестве меры поддержки нефтегазовых компаний могут приостановить налоговое регулирование по критерию регулярности и равномерности биржевых торгов, чтобы снизить последствия волатильности потребления на рынке.

"Данная мера направлена на то, чтобы в условиях волатильности оптового рынка - когда волатильность в торгах может исходить и со стороны потребителей, а товар не сможет регулярно продаваться - НПЗ не лишались выплат по обратному акцизу на нефтяное сырье и демпферу, одним из условий выплат по которому является равномерность торгов. Подчеркнем, что данная мера не касается изменения или приостановления действия нормативов минимальных торгов", - пояснили в Минэнерго.