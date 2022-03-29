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Минэнерго и ФАС могут отменить регулирование неравномерной продажи топлива на бирже

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго и ФАС ради поддержки нефтегазовых компаний могут отказаться от антимонопольного регулирования неравномерной продажи топлива на бирже, заявил замдиректора департамента нефтегазового комплекса министерства Роман Кабаков.

По его словам, обсуждается мера по поддержке организации торгов на внутреннем рынке - приостановка на неопределенный срок в 2022 году действия антимонопольного законодательства по критерию регулярности и равномерности биржевых торгов.

Кабаков подчеркнул, что это не значит, что ведомства хотят допустить снижения биржевых торгов, а лишь снизить последствия волатильности потребления на рынке. "Понимая, что (..) волатильность бывает со стороны спроса, не всегда покупатель готов равномерно потреблять, видим необходимость приостановить такого рода регуляторное действие", - отметил он.

Минэнерго ФАС Роман Кабаков
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