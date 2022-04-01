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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Сахарные заводы "Продимекса" начали переработку импортного cахара-сырца

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Два предприятия ГК "Продимекс" - "Ольховатский сахарный комбинат" и "Лискисахар" (Воронежская область) приступили к переработке импортного сахара-сырца, сообщается в пресс-релизе компании.

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"Продимекс" закупил сахар-сырец в рамках беспошлинной квоты, которая в РФ в этом году составляет 300 тысяч тонн. Первая партия в объеме 45 тысяч тонн была доставлена из Бразилии. "Переработка сахара-сырца и дальнейшая продажа готовой продукции имеет особое значение в условиях текущего повышенного спроса на сахар", - подчеркивает компания.

При этом "Продимекс" отмечает, что отслеживает качество продукции на всех этапах. Сахар, произведенный из импортного сырца, соответствует тому же ГОСТу, что и свекловичный, произведенный из российской сахарной свеклы. "Он идентичен по своим характеристикам. Даже в лабораторных условиях трудно определить, что именно было исходным сырьем - сахарная свекла или сахар-сырец. В итоге потребитель получает сахар, соответствующий всем стандартам качества", - говорится в пресс-релизе.

Как подчеркивает компания, в целом российский рынок сахара сбалансирован. Решение о ввозе сырца "Продимекс" принял для гарантированного обеспечения этого баланса. В случае необходимости компания готова и далее завозить сахар-сырец.

ГК "Продимекс" - лидер свеклосахарной отрасли в России. Холдинг контролирует земельный банк площадью 900 тыс. га в наиболее благоприятных для сельского хозяйства регионах России. В его состав входят 14 сахарных заводов. Суммарный объем производства сахара превышает 1 млн тонн в год. Основной владелец - Игорь Худокормов.

Продимекс
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