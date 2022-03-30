ФАС проверит пятерку крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого роста цен

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара - ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея" и ООО "Сударушка".

Внеплановые проверки проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также сокращением его предложения в торговых сетях, говорится в сообщении ведомства.

"В рамках проводимых мероприятий ФАС России произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Кроме того, антимонопольный орган проведет анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли", - отметили в ФАС.

В антимонопольной службе напомнили, что в случае выявления нарушения закона о защите конкуренции компаниям может грозить оборотный штраф в размере до 15% от годовой выручки.

Ранее ФАС провела внеплановые выездные проверки в отношении крупнейших производителей сахара - ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-Центр", ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый Дом "Доминант" и ООО "ЧеховСахар", а также НКО "Cоюз сахаропроизводителей России". Накануне служба сообщила о возбуждении дела в отношении "Продимекса", крупнейшего производителя сахара в РФ. Служба подозревает "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар.

Кроме того, ФАС проводила проверку участников рынка, включая производителей, ритейлеров и посредников, для недопущения задержек отгрузки сахара на объекты розничной торговли. По результатам проверок ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области, двух сахарных заводов "Агрокомплекса им. Ткачева" в Краснодарском крае из-за повышения цен.

Кроме того, ведомство возбудило дело в отношении "Магнита" и "Пятерочки" (X5 Retail Group) из-за "недопоставок" сахара, выявленных Воронежским управлением ФАС. В ходе проверки на складах компаний были обнаружены значительные запасы сахара-песка, но при этом ритейлеры синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос, утверждала ФАС.