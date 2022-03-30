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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Запасов сахара в РФ достаточно до нового урожая сахарной свеклы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Запасы сахара в РФ составляют около 2 млн тонн, этого достаточно до нового урожая сахарной свеклы, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Мы производим около 6 млн тонн сахара, потребляем около 5,8 млн тонн в год. За первые две недели марта мы столкнулись с чудовищным и таким ажиотажным спросом этот продукт. Почему так произошло? Ну, наверное, люди, действительно, решили закупить сахар впрок, в случае, если его не будет. Так вот: сахара достаточно, на складах, заводах, его достаточно до нового урожая (сахарной свеклы - ИФ). Около 2 млн тонн сахара в стране есть. И его хватит до нового урожая. То есть до сентября. Дополнительно мы приняли решение не вывозить сахар из страны", - сказала вице-премьер.

При этом она отметила, что "гречки тоже достаточно".

Объясняя рост цен на сахар, вице-премьер сказала, что он связан и с ростом издержек, и с тем, что сахар является биржевым товаром. "Растут издержки у заводов-производителей. Логистические затраты растут. Растут затраты на упаковку, а по некоторым видам упаковки затраты выросли в 2-3 раза, - сказала она. - Соответственно, это отражается на стоимости товара".

Кроме того, повлиял дисбаланс, который был в рознице и в оптовом звене. "И, конечно же, это ажиотажный спрос. В настоящее время мы можем говорить, что уже ажиотажный спрос снижается, последнюю неделю мы практически приблизились к нормальному потреблению сахара в сутки", - сказала Абрамченко.

Говоря о посевной кампании, она сообщила, что сев проведен на площади, которая на 180 тыс. га превышает показатель аналогичного периода прошлого года. "И закупили все необходимое заранее, до начала проведения посевной кампании", - отметила вице-премьер.

Виктория Абрамченко
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