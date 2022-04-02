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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Производитель упаковки Smurfit Kappa запланировал продать свои заводы в РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC, крупнейший в этом сегменте в Европе, планирует продать свой бизнес в России, сообщает администрация Ленинградской области в телеграм-канале.

"Компания Smurfit Kappа Group уведомила правительство Ленобласти о своем решении уйти с российского рынка. Речь идет не о закрытии производств, а о продаже активов в России, в том числе предприятий во Всеволожске и Коммунаре", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова.

По данным областного правительства, до появления нового собственника заводы продолжат работу, при этом ирландская компания продолжит выплачивать заработную плату сотрудникам.

ЭкономикаКрупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФКрупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФЧитать подробнее

Ранее 1 апреля ирландская Smurfit Kappа Group PLC объявила об уходе с рынка России.

Как сообщалось в пресс-релизе компании, Smurfit Kappа уже перестала поддерживать операции в РФ.

Smurfit Kappа прогнозировала, что на бизнес в России придется менее 1% всей выручки в текущем году.

В России Smurfit Kappa представлена четырьмя заводами - три в Ленинградской области и один в Москве, на которых работает около 800 человек, сообщается на сайте компании. Smurfit Kappa также является лидером по продажам пакетов bag-in-box для розлива вина и жидких пищевых продуктов на всей территории РФ.

Smurfit Kappa Ленинградская область
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