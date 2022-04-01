Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC, крупнейший в этом сегменте в Европе, объявил об уходе с российского рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Smurfit Kappа уже перестала поддерживать операции в РФ.

Компания также отметила, что продолжит платить своим сотрудникам в стране и исполнять юридические обязательства в полном объеме, пока идет процесс выхода с рынка.

Smurfit Kappа прогнозировала, что на бизнес в России придется менее 1% всей выручки в текущем году.

В России Smurfit Kappa представлена четырьмя заводами - тремя в Ленинградской области и одним в Москве, на них работают около 800 человек, сообщается на сайте компании. Smurfit Kappa также является лидером по продажам пакетов bag-in-box для розлива вина и жидких пищевых продуктов на всей территории РФ.