Белоруссия и Россия создали Совет промышленников

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия создали Совет промышленников, сообщил телеканал "Беларусь 1" в субботу.

"Сегодня, в период санкционного давления, нужно расширять совместные производства и делать ставку на импортозамещение. Такая стратегия поможет нашим странам не только выстоять, но и увеличить свой экономический потенциал. Именно с этой целью был создан Союз промышленников Беларуси и России. В него вошли МТЗ, Гомсельмаш и Петербургский тракторный завод. Новое объединение назвали "Прогресс". Его главная цель - вывести нашу промышленную кооперацию на новый уровень", - говорится в сообщении.

"Ассоциация будет заниматься целым комплексом задач по совместной работе. Самое главное - технологической кооперацией заводов друг с другом, совместной программой подготовки кадров, внешнеэкономической деятельности. То есть, я думаю, что союз таких крупных заводов даст серьезный толчок для развития самих предприятий, укрепит их, усилит и даст очень качественный сервис нашим потребителям, сельхозтоваропроизводителям", - рассказал в эфире телеканала директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков.

"Мы открыты для всех промышленников, чтобы реально заниматься импортозамещением и развитием технологического базиса предприятий. Почему называется "Прогресс"? Потому что надо идти дальше. Надо реально заниматься технологической безопасностью и осваивать те компетенции, которые мы где-то утеряли. Уже много белорусских и российских предприятий готовы войти в нашу ассоциацию", - прокомментировал создание Совета гендиректор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.