"Гомсельмаш" запустил сборку сельхозтехники в Краснодарском крае

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Гомсельмаш", крупный белорусский производитель комбайнов, начало выпуск сельхозтехники в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона

Производственная площадка по сборке комбайнов, сеялок и жаток создана в Усть-Лабинске. Ожидается, что всего до конца 2023 года там будет выпущено порядка 100 единиц сельскохозяйственной техники.

Сборочное производство 29 марта посетили вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и гендиректор "Гомсельмаша" Александр Новиков.

"Комбайны "Гомсельмаша" пользуются спросом у кубанских аграриев. Они конкурентоспособны в сравнении с сельхозмашинами других импортных производителей, получают гарантированное сервисное обслуживание и доступны по цене. Кроме того, по поручению губернатора с прошлого года на приобретение сельхозтехники отечественного производства и производителей из наших дружественных стран аграриям предоставляется краевая субсидия. Это хорошее подспорье. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы локализация белорусских сельхозмашин в нашем регионе расширялась", - сказал Коробка.

Гендиректор "Гомсельмаша", в свою очередь, отметил, что в планах предприятия максимально закрыть потребность региона в сельхозтехнике. До 2027 года на этой площадке будет построен еще один цех по сборке комбайнов и склад.

"Также планируем запустить сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами. Они будут на выезде обслуживать сельхозпредприятия, что позволит значительно сократить простой техники во время сезонных полевых работ", - добавил Новиков.

Новиков и губернатор региона Вениамин Кондратьев в ноябре 2022 года в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее локализацию производства сельхозтехники "Гомсельмаша" на территории региона.

"Гомсельмаш" выпускает модельные ряды зерноуборочных, кормоуборочных, початкоуборочных, картофелеуборочных комбайнов, косилок и другой сельскохозяйственной техники.