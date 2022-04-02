Белоруссия и Россия планируют ввести единый порядок взимания косвенных налогов

Премьер Белоруссии заявил о скором появлении единого рынка нефти и газа и о завершающей стадии переговоров о льготных тарифах на перевалку грузов в РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия готовят проект договора о едином порядке взимания косвенных налогов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.

"Сейчас ведется активная работа по интеграции систем взимания косвенных налогов. Это была наша принципиальная позиция: не переход на российскую систему, а именно интеграция. К середине года должны выйти на проект договора о едином порядке взимания косвенных налогов", - заявил глава белорусского правительства.

Головченко уточнил, что в основном речь идет о налоге на добавленную стоимость, с которым происходит большое количество злоупотреблений и мошенничеств со стороны недобросовестных представителей бизнеса.

"Особенно это распространено, когда проходят трансграничные торговые операции, в частности между Россией и Беларусью и другими странами. Мы закольцуем все в единую систему, от точки А до точки В. И если где-то будут выпадения налогов, соответствующие службы будут это видеть и призывать к ответу", - сказал Головченко.

Единый рынок нефти и газа

Головченко заявил о скором появлении единого рынка нефти и газа Белоруссии и России.

"Благодаря союзным программам мы очень существенно продвинулись вперед к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хозяйствования Белоруссии и России. Это даже не сотни миллионов долларов, речь идет о миллиардах долларов. Половина задачи решена в текущем году, полное решение должно состояться, когда мы согласно плану подпишем соответствующие договоры о формировании единого рынка нефти и газа", - заявил Головченко.

Глава белорусского правительства предположил, что благодаря снятию ряда ограничений, количество контрактов на поставку субъектами хозяйствования продукции из Белоруссии в Россию вырастет с 40 тыс. до 60 тыс.

О перевалке белорусских грузов почти договорились

Переговоры по соглашению о льготных тарифах на перевалку белорусских грузов в России находятся на завершающей стадии, заявил Головченко.

"Мы подбили балансы поставок, знаем объемы грузов. Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры по заключению соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии с тем, как это было сделано по нефтепродуктам", - сказал он.

По словам Головченко, уже сейчас есть все возможности для перевалки белорусских грузов, так как достаточно терминалов и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и севернее, в направлении Мурманска.

Также премьер Белоруссии подтвердил намерение строительства белорусского мультимодального терминала в Ленинградской области.

"Вопрос во времени. Мы посетили один из портов в Санкт-Петербурге, и нам сказали, что его строили стахановскими темпами и это заняло четыре года. У нас такого времени нет, поэтому будем трудиться как суперстахановцы и выйдем на нужный для Белоруссии результат", - пообещал он.

Грузоперевозки в Китай

Белоруссия находится в ожидании подписания всех союзных программ, а после согласования транспортной программы нацелена на большую долю перевозок автомобильным транспортом через территорию России продукции в Китай.

"На огромном российском рынке можно будет работать без проблем. Более того, расчеты показывают, что перевозки автомобильным транспортом продукции в Китай с территории Белоруссии являются конкурентоспособными", - пояснил Головченко.

Головченко отметил, что до настоящего времени у Белоруссии с Российской Федерацией действует система разрешений, согласно которым белорусские грузоперевозчики не могут выполнить больше определенного количества грузоперевозок.

"Когда транспортная программа будет финализирована, мы снимем эти ограничения", - отметил премьер-министр.

Также он отметил важность выхода на равные тарифы и равное ценообразование для авиаперевозчиков. ""Сейчас у нас есть разница в тарифах для пролета над территорией РФ на аэронавигационное обслуживание для российских авиакомпаний и "Белавиа" или белорусских грузовых авиаперевозчиков. Это все тоже должно быть нивелировано", - заявил он.