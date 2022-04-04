Вознаграждение СЕО Amazon Энди Джесси в 2021 году составило $212,7 млн

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Размер компенсационного пакета главного исполнительного директора Amazon.com Inc. Энди Джесси по итогам его первого года на этом посту составил $212,7 млн, сообщает The Wall Street Journal.

Большую часть вознаграждения Джесси получил в виде 61 тысячи акций Amazon на общую сумму $211,9 млн, следует из регуляторных документов, доступ к которым получила WSJ.

Компания отметила, что основную часть вознаграждения Джесси на посту СЕО будут составлять акции с отложенным правом собственности. Он сможет получить полные права на 80% этих бумаг через 5-10 лет.

Джесси был назначен гендиректором Amazon в феврале 2021 года, а вступил в должность в июле, сменив на этом посту основателя компании Джеффа Безоса, который сейчас возглавляет наблюдательный совет Amazon.

Заработная плата Джесси в 2021 году составила $175 тыяч., также как и в предыдущем, когда он возглавлял подразделение облачных вычислений Amazon Web Services (AWS). Размер его вознаграждения в 2020 году составлял $35,8 млн.

Компенсация Безоса на посту СЕО не менялась из года в год и оценивалась в $1,7 млн. Эта сумма в основном направлялась на обеспечение безопасности основателя, отмечает WSJ.