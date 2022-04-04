Альфа-банк и его сотрудники учредили новую компанию "А-инвестиции"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Альфа-банк и его сотрудники учредили новую компанию - "А-инвестиции", она займется брокерской деятельностью по сделкам с ценными бумагами и товарами, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Компания была создана 1 апреля, ее уставный капитал составляет 20 млн рублей. Альфа-банк получил 34% долей, развивавшие брокерский бизнес банка Илья Васильев и Сергей Рыбаков - по 33%.

"Подобные организационные и структурные изменения носят технический характер и регулярно происходят на уровне всей Альфа-групп. Они не оказывают влияния на обычную и стабильную работу Альфа-банка и "Альфа-инвестиций"", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе Альфа-банка.

В конце февраля основные акционеры Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции Евросоюза. В середине марта в отношении обоих бизнесменов, а также еще одного совладельца банка Германа Хана были введены блокирующие санкции Великобритании.

Санкции, введенные в отношении Альфа-банка, запрещают ему выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций на западных рынках капитала.