"Колмар" поставил пробные партии угля в Малайзию

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Колмар" поставила пробную партию угля в Малайзию и намерена выйти на рынки Индонезии и Южной Кореи, сообщил журналистам ее гендиректор Артем Левин.

"В прошлом году 80% (экспорта - ИФ) занимал Китай, 10% - Япония, все остальное - российский рынок. Мы поставили пробную партию в Малайзию, смотрим Индонезию, смотрим Южную Корею. Есть у нас с ними наработки", - сказал Левин.

По его словам, в России "Колмар" поставляет коксующийся уголь на Магнитогорский металлургический комбинат, пробует поставлять на "Северсталь".

"Прорабатываем российский рынок. На "Северсталь" отправили пробную партию, посмотрим, какой будет результат. Когда работает предприятие на определенных углях, тяжело влезть. Это надо (покупателю - ИФ) технологии менять - присадки, подачу кислорода", - пояснил гендиректор.

Что касается работы предприятия в условиях санкций, Левин сообщил, что пока о конкретике говорить рано, но уже заметны изменения в работе с поставщиками оборудования. Около 90% нынешнего оборудования в "Колмаре" завезено из Европы и США.

"Четвертый пакет санкций запрещает европейским и американским компаниям работать с российскими угольными компаниями в части поставки оборудования и запчастей. Был большой контракт на поставку комбайнов из Америки - он приостановлен. Это большие контракты и суммы, они ждут решений. Тяжело с Европой, Америкой, Японией. Смотрим китайских партнеров Sany и Tiandi, это самые большие производители подземной техники в Китае", - сообщил Левин.

В середине апреля "Колмар" планирует запустить все забои на шахте "Денисовская" и возобновить в полном объеме подачу угля, которая была сокращена после двух землетрясений в феврале и марте, сказал также Левин.

"15-20 апреля планируем все забои запустить и возобновить подачу угля. Пока изучаем эти явления (сейсмические - ИФ), приняли решение перегнать оборудование на более верхние горизонты. Нам еще дней 10 надо, чтобы переехать с нижней части шахты на другие забои. Мы работали на глубине 375 метров, сейчас забои перегоняем на глубину 100-200 метров", - объяснил Левин.

Ранее сообщалось, что 28 февраля и в ночь с 28 на 29 марта произошло два землетрясения в Южной Якутии. Из-за этого на шахте "Денисовская" оба раза был зафиксирован частичный вывал угля с бортов горных выработок. Была приостановлена работа нескольких забоев.

Из-за этого на Нерюнгринскую ГРЭС уголь временно поставляют Росрезерв и "Якутуголь".

В 2022 году УК "Колмар" планирует добыть 16 млн тонн угля, сообщила пресс-служба компании.

В 2021 году компания добыла 12 млн тонн угля (рост в 1,8 раза относительно 2020 года). Таким образом, по итогам 2022 года этот показатель может вырасти на 33%.

Пресс-служба отмечает, что рост добычи в 2021 году обусловлен запуском двух новых объектов - обогатительной фабрики "Инаглинская-2" (6 млн тонн в год) и "Восточная Денисовская" (4 млн тонн в год).

Также продолжается строительство второй очереди шахты "Инаглинская" (6 млн тонн в год) и второй очереди обогатительной фабрики "Инаглинская-2" (также 6 млн тонн в год).

Группа компаний "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.