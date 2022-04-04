Gazprom Germania может оспорить передачу управления Федеральному сетевому агентству

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономики Германии поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства страны, компания может оспорить это решение в течение месяца, говорится в опубликованном заявлении ведомства.

"В отношении этого документа в течение месяца после публикации в административном суде Берлина (...) может быть подана апелляция", - говорится в тексте.

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что перестал контролировать Gazprom Germania и все ее активы. Речь идёт о дистрибуторе WINGAS/WIEE, операторе хранения astora. Группа Gazprom Marketing & Trading также включает розничного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG.

Одной из причин принятого решения немецкие чиновники называют неясные правовые отношения и нарушение обязательств по раскрытию информации. BMWi отмечает, что Gazprom Germania GmbH управляет критически важной инфраструктурой в Германии и имеет огромное значение для газоснабжения страны, поэтому любое участие в таких активах инвесторов не из ЕС должно быть одобрено Министерством экономики.

В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро. Отмечается, что компания играет ключевую роль на немецком рынке энергоносителей.

Правительство Германии считает, что "дочка" "Газпрома" использует свои газовые хранилища для того, чтобы ухудшить ситуацию на газовом рынке страны.